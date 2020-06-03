В Балакове браконьера поймали на ловле щуки и судака
В браконьерстве обвиняют 35-летнего балаковца.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, по версии следствия, в марте 2020 года мужчина на надувной лодке ловил щуку и судака с помощью сети длиной 70 метров.
Сумма причиненного ущерба превысила отметку в 5 тыс. рублей.
Дело направлено в суд для рассмотрения. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU