2020-06-03T14:58:27+03:00
Происшествия

В Балакове браконьера поймали на ловле щуки и судака

Сумма причиненного ущерба превысила отметку в 5 тыс. рублей
Дарья Вострикова
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В браконьерстве обвиняют 35-летнего балаковца.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, по версии следствия, в марте 2020 года мужчина на надувной лодке ловил щуку и судака с помощью сети длиной 70 метров.

Сумма причиненного ущерба превысила отметку в 5 тыс. рублей.

Дело направлено в суд для рассмотрения. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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