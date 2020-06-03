В Саратове женщина осталась без 84 тыс. рублей при продаже молочной смеси
В Кировский отдел полиции обратилась 35-летняя жительница Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, женщина разместила объявление на сайте в интернете о продаже молочной смеси.
Спустя некоторое время ей позвонил мужчина и сказал, что хочет купить товар по безналичному расчету.
Он попросил продиктовать номер банковской карты и сообщить код, который пришел на телефон. После этого гражданка лишилась 84 тыс. рублей.
Без денег осталась и 40-летняя жительница Саратова. Она увидела объявление о продаже косметологического аппарата и внесла свыше 10 тыс. рублей в качестве предоплаты.
После перевода гражданка обнаружила, что доступ к сайту стал ей закрыт, нужно обращаться к правоохранителям.
По обоим фактам полиция возбудила уголовные дела.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU