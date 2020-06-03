В Саратове женщина осталась без 84 тыс. рублей при продаже молочной смеси

3 Июнь 2020 2020-06-03T14:31:57+03:00

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В Кировский отдел полиции обратилась 35-летняя жительница Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, женщина разместила объявление на сайте в интернете о продаже молочной смеси.

Спустя некоторое время ей позвонил мужчина и сказал, что хочет купить товар по безналичному расчету.

Он попросил продиктовать номер банковской карты и сообщить код, который пришел на телефон. После этого гражданка лишилась 84 тыс. рублей.

Без денег осталась и 40-летняя жительница Саратова. Она увидела объявление о продаже косметологического аппарата и внесла свыше 10 тыс. рублей в качестве предоплаты.

После перевода гражданка обнаружила, что доступ к сайту стал ей закрыт, нужно обращаться к правоохранителям.

По обоим фактам полиция возбудила уголовные дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU