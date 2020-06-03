2020-06-03T14:52:55+03:00
Общество

В Энгельсе росгвардейцы вернули родителям потерявшуюся девочку

Ребенок сам открыл дверь квартиры и ушел
Дарья Вострикова
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В Энгельсе сотрудники Росгвардии помогли пятилетней девочке вернуться домой.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе вневедомственной охраны, ребенок сам открыл дверь квартиры и ушел в неизвестном направлении. Мать попыталась найти дочь, но у нее это не удалось. Поэтому женщина обратилась за помощью к правоохранителям.

На розыск ребенка были сориентированы все наружные службы города.

Прапорщик Александр Ищенко и сержант Александр Сысоев опросили местных жителей, обследовали местность и спустя несколько часов нашли ребенка у дома в районе Мясокомбината.

Малышка стояла у проезжей части и пыталась перейти дорогу. Сотрудники вневедомственной охраны остановили движение транспорта и увели ребенка от обочины.

Перепуганная девочка сообщила им, что хотела поиграть во дворе, но вышла из дома, заигралась и потерялась. Она прошла еще три квартала в поисках дома, после чего заблудилась окончательно.

Девочку доставили домой и передали инспекторам ПДН и родителям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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