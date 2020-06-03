2020-06-03T14:50:55+03:00
Происшествия

Пьяного мотоциклиста в Саратовской области отправили в колонию

Он ездил без шлема и угрожал полицейскому
Екатерина Семенова
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В Аткарском районе Саратовской области вынесен приговор 31-летнему, ранее уже судимому мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, он признан виновным в угрозах полицейскому и управлении транспортным средством в пьяном виде.

Вечером 9 марта экипаж ДПС остановил мотоциклиста без шлема. Оказалось, что байкер к тому же пьян. Кроме того, проверка по базе данным показала, что мужчина трижды судим за нарушения ПДД.

Когда его усадили в служебный автомобиль, чтобы составить протокол, мотоциклист начал угрожать полицейскому.

На предварительном следствии мужчина признал вину и раскаялся. Вместе с ранее вынесенным приговором, его отправили в колонию общего режима на год и три месяца. Приговор не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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