В Саратове безработных стало в четыре раза больше
В Саратовской области в несколько раз вырос уровень безработицы. Это сообщил на совещании областной трехсторонней комиссии по вопросу о ситуации на рынке труда в Саратовской области губернатор Валерий Радаев.
С 30 марта более 24 тыс. граждан в регионе признано безработными. Больше всего их появилось в Саратове, Энгельсе и Балакове — 10 211, 3 456 и 2 043 безработных соответственно. Число безработных возросло в четыре раза.
Большинство людей — 75% — уволились по собственному желанию.
- Сейчас в Саратовской области 31 тыс. людей находятся без работы. Уровень безработицы — 2,7% — среднероссийский, — рассказал зампред регионального правительства — министр труда и социальной защиты Сергей Наумов.
Также в режиме неполной занятости работают 7,5 тыс. человек, в удаленном — 26,4 тыс.
Губернатор попросил руководителей предприятий выкладывать вакансии на портал «Работа в России». Радаев отметил, что этот централизованный ресурс имеет самые полные и достоверные сведения о вакансиях.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU