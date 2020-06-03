В Саратове безработных стало в четыре раза больше

3 Июнь 2020 2020-06-03T14:14:13+03:00

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В Саратовской области в несколько раз вырос уровень безработицы. Это сообщил на совещании областной трехсторонней комиссии по вопросу о ситуации на рынке труда в Саратовской области губернатор Валерий Радаев.

С 30 марта более 24 тыс. граждан в регионе признано безработными. Больше всего их появилось в Саратове, Энгельсе и Балакове — 10 211, 3 456 и 2 043 безработных соответственно. Число безработных возросло в четыре раза.

Большинство людей — 75% — уволились по собственному желанию.

- Сейчас в Саратовской области 31 тыс. людей находятся без работы. Уровень безработицы — 2,7% — среднероссийский, — рассказал зампред регионального правительства — министр труда и социальной защиты Сергей Наумов.

Также в режиме неполной занятости работают 7,5 тыс. человек, в удаленном — 26,4 тыс.

Губернатор попросил руководителей предприятий выкладывать вакансии на портал «Работа в России». Радаев отметил, что этот централизованный ресурс имеет самые полные и достоверные сведения о вакансиях.

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ИСТОЧНИК KP.RU