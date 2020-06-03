Антисептиком залило дорогу под Саратовом

3 Июнь 2020 2020-06-03T14:06:59+03:00

Канистры с дезинфицирующим средством высыпались из грузовика при ДТП [фото]

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На трассе под Саратовом проезжую часть залило антисептиком.

Именно этот груз перевозила фура MAN, в которую врезалась Scania. Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла на 276-км автодороги Саратов — Волгоград (это вблизи поселка Дубки).

В результата столкновения канистры высыпались на дорогу, а дезинфицирующее средство разлилось по проезжей части.

Фото ГИБДД по Саратовской области

Водителем MAN был 32-летний мужчина, а вторым грузовиком управлял 47-летний гражданин. Оба они были госпитализированы.

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ИСТОЧНИК KP.RU