Антисептиком залило дорогу под Саратовом
На трассе под Саратовом проезжую часть залило антисептиком.
Именно этот груз перевозила фура MAN, в которую врезалась Scania. Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла на 276-км автодороги Саратов — Волгоград (это вблизи поселка Дубки).
В результата столкновения канистры высыпались на дорогу, а дезинфицирующее средство разлилось по проезжей части.
Фото ГИБДД по Саратовской области
Водителем MAN был 32-летний мужчина, а вторым грузовиком управлял 47-летний гражданин. Оба они были госпитализированы.
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ИСТОЧНИК KP.RU