2020-06-03T13:52:50+03:00
Общество

Главой Энгельсского района стал Алексей Стрельников

Депутаты проголосовали за него единогласно
Екатерина Семенова
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Алексей Стрельников избран главой Энгельсского района. Фото администрации районаАлексей Стрельников избран главой Энгельсского района. Фото администрации района
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В Энгельсском районе Саратовской области появился новый глава.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации района, на должность избран Алексей Стрельников.

Выборы состоялись на внеочередном заседании Собрания депутатов. Участие в нем приняли: председатель правительства Александр Стрелюхин, министр по делам территориальных образований Сергей Зюзин, депутаты Саратовской областной Думы.

Всего было представлено два кандидата: Алексей Стрельников, который уже исполнял полномочия главы района, и депутат Совета Новопушкинского МО, директор ООО «Агрия», Андрей Чудинов.

Кандидаты на должность главы района. Фото администрации района

Кандидаты на должность главы района. Фото администрации района

Единогласно была поддержана кандидатура Стрельникова. Он отметил, что в своей работе намерен руководствоваться программой развития района до 2030 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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