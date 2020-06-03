Главой Энгельсского района стал Алексей Стрельников
В Энгельсском районе Саратовской области появился новый глава.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации района, на должность избран Алексей Стрельников.
Выборы состоялись на внеочередном заседании Собрания депутатов. Участие в нем приняли: председатель правительства Александр Стрелюхин, министр по делам территориальных образований Сергей Зюзин, депутаты Саратовской областной Думы.
Всего было представлено два кандидата: Алексей Стрельников, который уже исполнял полномочия главы района, и депутат Совета Новопушкинского МО, директор ООО «Агрия», Андрей Чудинов.
Кандидаты на должность главы района. Фото администрации района
Единогласно была поддержана кандидатура Стрельникова. Он отметил, что в своей работе намерен руководствоваться программой развития района до 2030 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU