Главой Энгельсского района стал Алексей Стрельников

3 Июнь 2020 2020-06-03T13:52:50+03:00

Депутаты проголосовали за него единогласно

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В Энгельсском районе Саратовской области появился новый глава.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации района, на должность избран Алексей Стрельников.

Выборы состоялись на внеочередном заседании Собрания депутатов. Участие в нем приняли: председатель правительства Александр Стрелюхин, министр по делам территориальных образований Сергей Зюзин, депутаты Саратовской областной Думы.

Всего было представлено два кандидата: Алексей Стрельников, который уже исполнял полномочия главы района, и депутат Совета Новопушкинского МО, директор ООО «Агрия», Андрей Чудинов.

Кандидаты на должность главы района. Фото администрации района

Единогласно была поддержана кандидатура Стрельникова. Он отметил, что в своей работе намерен руководствоваться программой развития района до 2030 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU