В Саратове мужчина перебегал дорогу и попал под колеса Hyundai с пенсионером за рулем
Пострадавшего госпитализировали
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В Саратове сегодня утром, 3 июня, пенсионер за рулем иномарки сбил пешехода.
- В 07:00 напротив дома №386 по улице Соколовая 52-летний мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода. Гражданина сбил Hyundai Tucson, который вел 79-летний водитель, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города.
Пешеход попал в больницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU