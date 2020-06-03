В Саратове мужчина перебегал дорогу и попал под колеса Hyundai с пенсионером за рулем

3 Июнь 2020 2020-06-03T13:26:34+03:00

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В Саратове сегодня утром, 3 июня, пенсионер за рулем иномарки сбил пешехода.

- В 07:00 напротив дома №386 по улице Соколовая 52-летний мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода. Гражданина сбил Hyundai Tucson, который вел 79-летний водитель, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города.

Пешеход попал в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU