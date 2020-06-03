2020-06-03T13:41:51+03:00
Общество

На заброшенной стройке в Заводском районе ежедневно собираются толпы деструктивных подростков

Застройщика обязали оградить территорию
Екатерина Семенова
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На стройке собираются подростки. Фото со страницы Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской областиНа стройке собираются подростки. Фото со страницы Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области
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Татьяна Загородняя, Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области, посетила опасные места для детей.

Как сообщила она на странице в соцсети, сегодня, 3 июня, были осмотрены три адреса.

Татьяна Загородняя. Фото со страницы Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области

Татьяна Загородняя. Фото со страницы Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области

В Заводском районе она побывала на Ново-Крекинской улице. Там по адресу: дом №2 находится долгострой, куда свободно могут попасть дети, так как стройплощадка не огорожена. По словам местных жителей, на стройке ежедневно собираются группы деструктивных подростков, человек по 15.

Представитель администрации района, который также выезжал на место, сообщил, что застройщика привлекут к ответственности и потребуют оградить территорию.

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В Октябрьском районе Татьяна Загородняя осмотрела недостроенные дома на Политехнической, 43/45 и Бахметьевской, 1.

Напомним, читатели «КП-Саратов» сообщили о подростках, сидящих на высоте нескольких этажей в доме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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