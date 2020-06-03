В двух районах Саратова отключили воду до вечера
В Саратове сегодня, 3 июня, коммунальщики отключили воду жителям двух районов города.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», из-за аварии на 2-м Станционном проезде, 6а воды нет в частном секторе на улице Грибова, от Большой Садовой до Дегтярной, и на Большой Садовой, 28.
Также из-за ремонта на водопроводе отключили водоснабжение в Ленинском районе — краны пересохли на 1-м Чайковском тупике, проезде Чайковского и Чайковском тупике.
В обоих районах водоснабжение подадут ориентировочно до 20:00.
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ИСТОЧНИК KP.RU