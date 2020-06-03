3 Июнь 2020 2020-06-03T13:56:19+03:00

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Саратовская область вышла на плато по заболеваемости коронавирусом.

Об этом сегодня, 3 июня, на брифинге в Минздраве рассказала замруководителя регионального Роспотребнадзора Надежда Матвеева, отвечая на вопрос «КП-Саратов».

- Судя по тому, что мы каждый день регистрируем примерно одно и то же количество заболевших, можно осторожно говорить, что мы вышли на плато. Будем наблюдать дальше, — отметила Матвеева.

Напомним, в регионе сегодня 94 новых зараженных, число подтвержденных диагнозов коронавируса составляет 3 363.

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ИСТОЧНИК KP.RU