Коронавирус в Саратове, последние новости на полдень 3 июня: в области от COVID-19 скончался еще один человек

3 Июнь 2020 2020-06-03T12:22:56+03:00

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В Саратовской области сегодня, 3 июня, от коронавируса скончался еще один человек.

- Это мужчина, ему 77 лет. У него хронические сердечно-сосудистые заболевания. Всего от коронавируса число смертей составило 35, — рассказал на брифинге в Минздраве первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов.

В области сейчас под наблюдением находятся 7 866 человек, снято оно с более чем 10 тыс.

Общее число зараженных в регионе — 3 363, из них больше женщин — 1 859.

В стационарах области находятся 1 253 человека, из них 807 — с коронавирусом, у 1 065 есть пневмония, в том числе 710 с COVID-19.

Также 99 заболевших новой инфекцией поддерживают кислородом, а 66 — аппаратами ИВЛ.

Больше тысячи человек с коронавирусом в регионе лечатся на дому.

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ИСТОЧНИК KP.RU