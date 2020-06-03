2020-06-03T12:15:29+03:00
Происшествия

Наркоман в Саратове зажал полицейского между машиной и столбом

Мужчине вынесли приговор
Ольга Симонова
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Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
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В Кировском районе Саратова осудили 27-летнего мужчину. Ранее он уже отбывал срок за разбой. Теперь его признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти при исполнении.

- Днем 6 апреля 2020 года двое сотрудников ППС патрулировали улицу Аткарская и в одном из дворов заметили машину. Внутри три человека употребляли наркотики, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

Один из полицейских потребовал водителя выйти из авто, тот отказался, завел машину и задним ходом наехал на второго правоохранителя. Тот оказался зажат между задней дверью авто и столбом, получил травму и попал в больницу.

Действия преступников пресек напарник пострадавшего, а злоумышленник пошел под суд.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

Мужчину отправили в колонию строгого режима на полтора года. Приговор в законную силу не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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