Наркоман в Саратове зажал полицейского между машиной и столбом
В Кировском районе Саратова осудили 27-летнего мужчину. Ранее он уже отбывал срок за разбой. Теперь его признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти при исполнении.
- Днем 6 апреля 2020 года двое сотрудников ППС патрулировали улицу Аткарская и в одном из дворов заметили машину. Внутри три человека употребляли наркотики, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.
Фото СУ СКР по Саратовской области
Один из полицейских потребовал водителя выйти из авто, тот отказался, завел машину и задним ходом наехал на второго правоохранителя. Тот оказался зажат между задней дверью авто и столбом, получил травму и попал в больницу.
Действия преступников пресек напарник пострадавшего, а злоумышленник пошел под суд.
Фото СУ СКР по Саратовской области
Мужчину отправили в колонию строгого режима на полтора года. Приговор в законную силу не вступил.
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ИСТОЧНИК KP.RU