Наркоман в Саратове зажал полицейского между машиной и столбом

3 Июнь 2020 2020-06-03T12:15:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кировском районе Саратова осудили 27-летнего мужчину. Ранее он уже отбывал срок за разбой. Теперь его признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти при исполнении.

- Днем 6 апреля 2020 года двое сотрудников ППС патрулировали улицу Аткарская и в одном из дворов заметили машину. Внутри три человека употребляли наркотики, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Один из полицейских потребовал водителя выйти из авто, тот отказался, завел машину и задним ходом наехал на второго правоохранителя. Тот оказался зажат между задней дверью авто и столбом, получил травму и попал в больницу.

Действия преступников пресек напарник пострадавшего, а злоумышленник пошел под суд.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Мужчину отправили в колонию строгого режима на полтора года. Приговор в законную силу не вступил.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU