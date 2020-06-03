Работы на сетях «Т Плюс» в центре Саратова привели к остановке троллейбусов
Закрыто движение маршрута №2
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В центре Саратова из-за работ «Т Плюс» перестали ходить троллейбусы.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, закрыто движение маршрута №2.
Причина — проведение работ на улице Григорьева между Октябрьской и Комсомольской.
Движение энергетики обещают восстановить после завершения всех необходимых мероприятий.
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ИСТОЧНИК KP.RU