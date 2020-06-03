Работы на сетях «Т Плюс» в центре Саратова привели к остановке троллейбусов

3 Июнь 2020 2020-06-03T12:31:25+03:00

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В центре Саратова из-за работ «Т Плюс» перестали ходить троллейбусы.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, закрыто движение маршрута №2.

Причина — проведение работ на улице Григорьева между Октябрьской и Комсомольской.

Движение энергетики обещают восстановить после завершения всех необходимых мероприятий.

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ИСТОЧНИК KP.RU