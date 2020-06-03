Решившая начать жизнь с чистого листа уголовница скрылась в Саратовской области
В Саратовской области сотрудники УФСИН задержали женщину из Сибирского федерального округа в розыске.
- 30-летняя осужденная имеет несколько судимостей за наркопреступления. Зимой прошлого года решением суда ее вновь приговорили к условному сроку и обязали встать на учет по месту жительства в СФО, — рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе УФСИН по Саратовской области.
Однако гражданка не стала подчиняться. После этого руководитель филиала УИИ обратилась в суд, чтобы женщине заменили наказание на реальный срок.
Злоумышленницу объявили в розыск. Она в это время проживала с сожителем в одном из населенных пунктов Саратовской области, проходила курс лечения от наркозависимости и работала швеей на одном из местных предприятий.
Точное местоположение установили региональные сотрудники УФСИН. При задержании осужденная рассказала, что решила начать жизнь с чистого листа, поэтому уехала от прежней компании.
Женщину отправили в места лишения свободы на почти два года.
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ИСТОЧНИК KP.RU