2020-06-03T11:30:53+03:00
Происшествия

Баня, частный дом и дача сгорели в Саратове и области

Один пожар произошел сегодня ночью
Ольга Симонова
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В Саратове и области произошли пожары. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Так, в Балашове утром сгорела баня. Сигнал о ЧП поступил в 10:50 2 июня.

Девять огнеборцев и две единицы техники потушили пожар. Площадь возгорания составила 24 кв. м. По предварительным данным, пожар произошел из-за несоблюдения правил устройства и эксплуатации печи.

Вчера вечером, 2 июня, воспламенился частный дом в поселке Горный. Сигнал на пульт дежурного поступил в 19:58. На место сразу выдвинулись шесть человек на двух единицах техники. Площадь пожара составила 50 кв. м.

А сегодня ночью, 3 июня, сгорела дача в Заводском районе. Пожарные получили сигнал о пожаре в 02:57. На место выезжали девять человек и две единицы техники. Дача сгорела на 48 кв. м.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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