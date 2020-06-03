Женщина выбросила новорожденную дочь на свалку под Саратовом и получила условный срок
В Новобурасском районе Саратовской области вынесен приговор 34-летней женщине.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ее признали виновной в попытке убийства новорожденного ребенка.
Было установлено, что около 16 часов 11 ноября она дома у знакомого в селе Новобурасского района родила девочку. После этого мать вынесла ее на улицу и выбросила на свалку.
Мать выкинула ребенка на свалку. Фото СУ СКР по Саратовской области
После этого женщина рассказала мачехе о случившемся, а та вызвала скорую помощь. Медики сумели спасти малышку.
На следствии гражданка пыталась уйти от ответственности, но потом призналась и раскаялась.
Суд вынес ей срок — два года условно. Приговор не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU