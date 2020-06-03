2020-06-03T11:33:05+03:00
Происшествия

Женщина выбросила новорожденную дочь на свалку под Саратовом и получила условный срок

Она родила в доме у своего знакомого
Екатерина Семенова
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Женщину осудили за попытку убийства младенца. Фото СУ СКР по Саратовской областиЖенщину осудили за попытку убийства младенца. Фото СУ СКР по Саратовской области
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В Новобурасском районе Саратовской области вынесен приговор 34-летней женщине.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ее признали виновной в попытке убийства новорожденного ребенка.

Было установлено, что около 16 часов 11 ноября она дома у знакомого в селе Новобурасского района родила девочку. После этого мать вынесла ее на улицу и выбросила на свалку.

Мать выкинула ребенка на свалку. Фото СУ СКР по Саратовской области

Мать выкинула ребенка на свалку. Фото СУ СКР по Саратовской области

После этого женщина рассказала мачехе о случившемся, а та вызвала скорую помощь. Медики сумели спасти малышку.

На следствии гражданка пыталась уйти от ответственности, но потом призналась и раскаялась.

Суд вынес ей срок — два года условно. Приговор не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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