Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 3 июня 2020 года: федеральный штаб подтвердил данные по региону
Федеральный штаб сегодня, 3 июня, подтвердил данные регионального о 94 новых случаях коронавируса в Саратовской области.
Таким образом, количество зараженных в регионе составило 3 363.
Карта распространения коронавируса в Саратовской области
За сутки в России выявили 8 536 новых случаев COVID-19, 178 смертей от этой инфекции и 8 972 выздоровления.
Всего в РФ зарегистрировано 432 277 случаев коронавируса, более 5 тыс. летальных исходов и свыше 195 тыс. вылечившихся пациентов.
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ИСТОЧНИК KP.RU