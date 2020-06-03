Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 3 июня 2020 года: федеральный штаб подтвердил данные по региону

3 Июнь 2020 2020-06-03T10:45:15+03:00

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Федеральный штаб сегодня, 3 июня, подтвердил данные регионального о 94 новых случаях коронавируса в Саратовской области.

Таким образом, количество зараженных в регионе составило 3 363.

Карта распространения коронавируса в Саратовской области

За сутки в России выявили 8 536 новых случаев COVID-19, 178 смертей от этой инфекции и 8 972 выздоровления.

Всего в РФ зарегистрировано 432 277 случаев коронавируса, более 5 тыс. летальных исходов и свыше 195 тыс. вылечившихся пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU