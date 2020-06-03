Опубликована программа мероприятий на День России в Саратове

3 Июнь 2020 2020-06-03T09:49:15+03:00

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В Саратове в День России, 12 июня, состоится множество мероприятий: концерты, выставки, мастер-классы. В связи с распространением коронавируса в этом году они пройдут в онлайн-режиме.

Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении по культуре администрации Саратова, в 11:00 11 июня музей-усадьба Николая Чернышевского проведет концерт с участием солистов учреждений культуры города. Будет организована онлайн-трансляция.

На следующий день, 12 июня, на Театральной площади в 12:00 состоится авто-флешмоб «Триколор». В соответствии с цветами российского флага выстроятся автомобили, будет исполнен гимн РФ. Акция завершится праздничным концертом. Это мероприятие также пройдет без зрителей, трансляцию разместят в интернете.

Также в Саратове состоится еще множество мероприятий, приуроченных к празднованию Дня России, например: акция по распространению лент в цветах российского триколора, акция «Окна России», челлендж #РусскиеРифмы и многое другое.

Информация о мероприятиях и онлайн-трансляции доступны на сайте http://культурасаратов.рф, а также в группах ВК и Instagram.

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ИСТОЧНИК KP.RU