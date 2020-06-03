Обновлена карта распространения коронавируса в Саратовской области: Балаковский район обогнал Энгельсский
В Саратовской области за сутки зарегистрировано еще 94 случая заражения коронавирусом.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, в общей сложности в регионе зафиксировано 3 363 случая.
Сегодня больше всего заразившихся — 27 случаев — в Балаковском районе. Там теперь 234 зараженных. Это второе место в регионе после Саратова — здесь 896 заразившихся. Третье место досталось Энгельсскому району, где 233 человека заболели коронавирусом.
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ИСТОЧНИК KP.RU