Трех парней из Балакова заподозрили в краже телевизора

3 Июнь 2020 2020-06-03T09:31:30+03:00

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В Балакове Саратовской области возбуждено уголовное дело о краже с проникновением в жилище.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, подозреваемые — 18, 22 и 24-летний местные жители.

Следствие считает, что 9 июня на улице Урицкого они перелезли через забор частного дома и украли телевизор за две тыс. рублей.

При этом двое из них проходят по обвинению в уголовном деле о грабежах. По версии следствия, в мае 2019 года 17-летний балаковец с применением физической силы отнял у прохожего телефон за 7 тыс. рублей. 10 мая он же и его 23-летний приятель на улице Кормежкинская отняли у прохожего карту, с которой сняли 5,5 тыс. рублей.

Сейчас все уголовные дела объединены в одно производство.

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ИСТОЧНИК KP.RU