В Саратове 25 бизнесменов получили премию «Делай на 100!»

3 Июнь 2020 2020-06-03T09:06:06+03:00

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В Саратове стали известны победители премии «Делай на 100!».

Имена были оглашены в прямом эфире в День предпринимателя.

Как сообщили «КП-Саратов» организаторы, центр «Мой бизнес», всего было подано 111 заявок в пяти номинациях: «Торговля», «Услуги», «Общественное питание», «Производство» и «Информационные технологии».

Из них было отобрано 25. Эти бизнесмены получат сертификаты на 100 тыс. рублей, которые они смогут потратить на рекламную кампанию.

- Предприниматель — это тот человек, который каждый день должен бороться с трудностями, развиваться, иначе он не сможет идти вперед. Для этого созданы мы — инфраструктура поддержки предпринимательства, мы обязаны помогать вам, в том числе и в трудное время. Наша третья премия «Делай на 100!» была очень активной, подано 111 заявок, это огромное количество историй: про успех, желание работать, желание развиваться, — отметил руководитель центра «Мой бизнес» Александр Марченко.

Уже 15 июня стартует очередной прием заявок, появятся новые номинации. По словам Марченко, организаторы на этот раз решили поддержать наиболее пострадавшие от ограничительных мер отрасли.

В номинации «Общественное питание» сертификаты получили: ИП Турская Т.В. (DoubleCoffee), ИП Панферова Е.В. («Чайна Тайна»), ИП Карандашов Д.Ж. («22 пельменя»), ИП Сулаберидзе Д.Ш. (кафе «Сулугуни»), ИП Куликова Е.В. (кондитерская leka cake).

В номинации «Торговля» были выбраны: ИП Тимофеева А.И. (магазин Pure Land), ООО «Фиалка-Экспресс», ИП Абуев Д.С. (магазин мужской одежды Sinatra), ИП Филобокова Л.В. (магазин женской одежды), ИП Иралиева Н.М. («Цветы от Армани»).

Среди производственных компаний, получивших премию в номинации «Производство»: ООО «Продвижение» (Производство дверей «Дверфь»), ИП Семенова А.Е. (Группа производственных компаний Clever), ИП КФХ Бацман С.А., ИП Плотников Р.В. (Мастерская WoodShop), ИП Ковалев А.А.

ООО «Международная языковая академия», ООО «Гудзон», ИП Юрзанова О.П. (Школа иностранных языков Britania), ИП Платонов К.В. (кино-фото центр «Артлюкс»), ИП Дедова С.К. (студия видеопроизводства «Офис фильм») получили сертификаты в номинации «Услуги».

В номинации «Информационные технологии»: ИП Колпаков К.О. (Avocado), ИП Тарасов А.А. (Университет разработки игр), ИП Шапошников А.В. (CNV Analytics), ИП Пименов Е.В. (сервисный центр Саркомп), ИП Переверзева Е. (частный детский сад «Кораблик»).

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ИСТОЧНИК KP.RU