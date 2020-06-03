Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 3 июня 2020 года: еще 94 человека

3 Июнь 2020 2020-06-03T09:29:57+03:00

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В Саратовской области на утро 3 июня стало известно о еще 94 случаях заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Всего в регионе число подтвержденных диагнозов составляет 3 363.

Больше всего зараженных из Балаковского района — 27 человек, при этом крупных очагов в муниципалитете нет. По 15 заболевших из Саратова и Энгельсского района, пять — из Балашовского, по четыре — в Ершовском, Марксовском, Александрово-Гайском, по два — в Базарно-Карабулакском, Вольском, Самойловском, Петровском, Перелюбском, Ивантеевском, Екатериновском, по одному — в Краснокутском, Новоузенском, Ртищевском, Озинском, Красноармейском и Духовницком районах.

Среди них 32 контактных лица, у 61 пациента не установлен источник заражения, один приехал из другой территории, имеет признаки ОРВИ. А также 42 человека с пневмонией, 35 с признаками ОРВИ, 17 с бессимптомным течением болезни.

Больше всего зараженных в возрасте от 50 до 59 лет — 32 человека. Старше 60 — 26 пациентов, 18 — от 40 до 49 лет. По восемь человек в возрастных категориях от 20 до 29 лет и от 30 до 39 лет, одному от 15 до 17 лет, а одному даже не исполнилось 14 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU