Пассажир украл у таксиста в Саратове телефон за 12 тыс. рублей
В Волжском районе Саратова полиция вчера, 2 июня, раскрыла кражу телефона у таксиста.
- 14 мая в участок обратился 65-летний мужчина и рассказал, что примерно в 11:30 неизвестный в пути от дома по улице Федоровская до Усть-Курдюмской украл из «Лады Гранта» телефон Samsung за 12 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Полицейские возбудили дело и задержали 25-летнего ранее не судимого парня. Гаджет он успел сдать в комиссионку. Подозреваемому выписали подписку о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU