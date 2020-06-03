Пассажир украл у таксиста в Саратове телефон за 12 тыс. рублей

3 Июнь 2020 2020-06-03T08:54:09+03:00

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В Волжском районе Саратова полиция вчера, 2 июня, раскрыла кражу телефона у таксиста.

- 14 мая в участок обратился 65-летний мужчина и рассказал, что примерно в 11:30 неизвестный в пути от дома по улице Федоровская до Усть-Курдюмской украл из «Лады Гранта» телефон Samsung за 12 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Полицейские возбудили дело и задержали 25-летнего ранее не судимого парня. Гаджет он успел сдать в комиссионку. Подозреваемому выписали подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU