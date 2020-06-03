Под Саратовом водитель Renault Duster опрокинул свою машину и пострадал

3 Июнь 2020 2020-06-03T09:28:47+03:00

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Вчера, 2 июня, в 19:35 на 4-м км трассы, ведущей из Мокроуса в Семеновку Федоровского района, 58-летний водитель Renault Duster устроил ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным, мужчина потерял управление, из-за чего машина опрокинулась.

Водителя госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU