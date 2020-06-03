Под Саратовом водитель Renault Duster опрокинул свою машину и пострадал
Мужчина потерял управление
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Вчера, 2 июня, в 19:35 на 4-м км трассы, ведущей из Мокроуса в Семеновку Федоровского района, 58-летний водитель Renault Duster устроил ДТП.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным, мужчина потерял управление, из-за чего машина опрокинулась.
Водителя госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU