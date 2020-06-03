В Саратове двухлетняя девочка выпала насмерть из окна: прокуратура организовала проверку
Прокуратура по поручению прокурора Саратовской области организовала проверку по факту смерти двухлетнего ребенка в Саратове.
Напомним, трагедия на улице Пензенская в Заводском районе вчера вечером, 2 июня.
- Девочка осталась на короткое время в комнате без присмотра взрослых, забралась на подоконник и, облокотившись на москитную сетку, выпала из окна квартиры на девятом этаже, — сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве.
В рамках проверки сотрудники прокуратуры установят условия жизни и воспитания ребенка, дадут оценку действиям или бездействию законных представителей, должностным лицам органов системы профилактики.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU