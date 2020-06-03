В Саратове двухлетняя девочка выпала насмерть из окна: прокуратура организовала проверку

3 Июнь 2020 2020-06-03T08:36:32+03:00

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Прокуратура по поручению прокурора Саратовской области организовала проверку по факту смерти двухлетнего ребенка в Саратове.

Напомним, трагедия на улице Пензенская в Заводском районе вчера вечером, 2 июня.

- Девочка осталась на короткое время в комнате без присмотра взрослых, забралась на подоконник и, облокотившись на москитную сетку, выпала из окна квартиры на девятом этаже, — сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве.

В рамках проверки сотрудники прокуратуры установят условия жизни и воспитания ребенка, дадут оценку действиям или бездействию законных представителей, должностным лицам органов системы профилактики.

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ИСТОЧНИК KP.RU