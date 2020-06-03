В Калининске рецидивист попался на краже штор
В Калининске Саратовской области 2 июня у мужчины украли шторы.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области, по словам потерпевшего, злоумышленники взломали дверь и проникли в его дом.
Добычей, кроме четырех штор, стали цифровой приемник «Орбита» и семиметровый удлинитель. Сумма ущерба составила 1,3 тыс. рублей.
По подозрению в краже задержан 56-летний мужчина. Ранее он уже был судим за угрозы убийством. Возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU