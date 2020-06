Саратовцы ожесточенно спорят о том, что будет петь фонтан на проспекте Кирова

3 Июнь 2020 2020-06-03T08:22:36+03:00

Вчера, 2 июня, мэр Саратова Михаил Исаев объявил в своем аккаунте в соцсети Instagram голосование на выбор песни для фонтана «Мелодия».

После реконструкции этот объект на проспекте Кирова станет светомузыкальным.

Горожанам предлагают выбрать композицию, которую будет петь фонтан. Список обширен: AWOLNATION — Sail, Queen — The Show Must Go On, Two Steps From Hell — Strength of a Thousand Men, Rondo Veneziano - Odissea Veneziana, ALEKSEEV — Океанами Стали, Brand X Music — Halfway Home и World Without End, Ed Sheeran — Perfect, The Black Eyed Peas — Pump It, Deep Purple — Smoke On The Water, Joe Cocker & Julio Iglesias — Caruso, Pink Floyd — Time, Trans-Siberian Orchestra — Carol of the Bells, Sub Pub Music — Alpha Genesis, Linkin Park — Session, Martin Garrix & Jay Hardway — Wizard.

Напомним, что музыкальные композиции защищены авторским правом, за нарушение которых предполагается наказание.

Публикация появилась вчера вечером, но свое мнение выразили уже почти 300 человек.

- Может, что-то приличнее, чем Алексеев и Pump it? Это ужас, — написала пользовательница под ником yelena_kolva.

- Лучше симфонический оркестр или фортепианную классику отечественных композиторов, можно даже саратовских, — написал пользователь под ником «Михаил».

Многие горожане стали предлагать композицию «Кукушка» в исполнении группы «Кино» или Полины Гагариной.

Пока что к единому мнению саратовцы так и не пришли.

