Прокурор в Саратове призвал Роспотребнадзор проверять не малый бизнес, а защиту медиков в больницах

3 Июнь 2020 2020-06-02T21:57:54+03:00

Сергей Филипенко: Медиков не проверяют на коронавирус, а вы проверками бизнеса занимаетесь

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На заседании координационного совета при губернаторе Саратовской области по коронавирусу 2 июня прокуратура вступилась за представителей бизнеса и врачей.

По мнению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко есть в этой части претензии к работе регионального Роспотребнадзора.

По словам Филипенко, в некоторых медицинских учреждениях региона не проводится тестирование работников на коронавирус, несмотря на имеющиеся предписания. Такие сигналы у прокуратуры есть, к примеру, по Саратовской городской станции медицинской помощи и Хвалынской районной больнице.

- Это ваш контроль, а вы проводите проверки малого и среднего бизнеса, — отметил он.

Глава Роспотребнадзора по Саратовской области Ольга Кожанова заметила, что такие проверки будут теперь согласовываться с прокуратурой.

ИСТОЧНИК KP.RU