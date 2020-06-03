В Марксе парня отправили в колонию за секс с 13-летней

3 Июнь 2020 2020-06-02T21:09:56+03:00

Юноша проведет в исправительном учреждении пять лет

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В Марксе Саратовской области вынесен приговор 20-летнему парню.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в совращении 13-летней девочки.

В интимную связь они вступили в октябре 2019 года. Об этом стало известно, когда девочка обратилась в медучреждение для планового обследования.

Молодой человек полностью признал вину. Суд приговорил его к пяти годам в колонии строгого режима, учитывая то, что он уже отбывает наказание за другие преступления. Приговор не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU