В Марксе парня отправили в колонию за секс с 13-летней
В Марксе Саратовской области вынесен приговор 20-летнему парню.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в совращении 13-летней девочки.
В интимную связь они вступили в октябре 2019 года. Об этом стало известно, когда девочка обратилась в медучреждение для планового обследования.
Молодой человек полностью признал вину. Суд приговорил его к пяти годам в колонии строгого режима, учитывая то, что он уже отбывает наказание за другие преступления. Приговор не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU