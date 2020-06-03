2020-06-02T21:12:07+03:00
Происшествия

Бригадира строительной бригады обвинили в гибели рабочего в Вольске

Расследование завершено, дело передано в прокуратуру
Екатерина Семенова
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Рабочий упал с крыши лицея. Фото СУ СКР по Саратовской областиРабочий упал с крыши лицея. Фото СУ СКР по Саратовской области
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В Вольске Саратовской области завершено расследование уголовного дела о нарушении правил безопасности во время ремонта.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, несчастный случай стал причиной гибели человека.

По версии следствия, 28 октября прошлого года рабочие ремонтировали крышу четырехэтажного здания лицея в Вольске на улице Пугачева. Бригадиром был 32-летний мужчина.

Когда в половине первого дня рабочие начали спускаться на обед с крыши на чердак, один из них, 22-летний юноша, сорвался и упал на землю. При этом на нем имелись страховочные пояса и передвижные веревки, но, по версии следствия, он не прошел специальное обучение.

Пострадавший получил тяжелые травмы. Фото СУ СКР по Саратовской области

Пострадавший получил тяжелые травмы. Фото СУ СКР по Саратовской области

Пострадавший был госпитализирован, но умер во время операции.

Свою вину бригадир признал. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Расследование дела завершено. Фото СУ СКР по Саратовской области

Расследование дела завершено. Фото СУ СКР по Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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