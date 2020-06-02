Радаев поручил увеличить число дежурных групп в детсадах
В Саратовской области могут увеличить число дежурных групп в детских садах.
Об этом на заседании Координационного совета заявил губернатор области Валерий Радаев, отметив, что причиной тому — постепенное снятие ограничительных мер.
- Мы не можем не учитывать растущую потребность семей в открытии дополнительных дежурных групп в детских садах. Такие просьбы мне приходят в Instagram, — сказал он.
Глава региона поручил решить этот вопрос.
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ИСТОЧНИК KP.RU