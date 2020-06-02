Радаев поручил увеличить число дежурных групп в детсадах

2 Июнь 2020 2020-06-02T20:29:33+03:00

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В Саратовской области могут увеличить число дежурных групп в детских садах.

Об этом на заседании Координационного совета заявил губернатор области Валерий Радаев, отметив, что причиной тому — постепенное снятие ограничительных мер.

- Мы не можем не учитывать растущую потребность семей в открытии дополнительных дежурных групп в детских садах. Такие просьбы мне приходят в Instagram, — сказал он.

Глава региона поручил решить этот вопрос.

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ИСТОЧНИК KP.RU