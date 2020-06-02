Прокурор Саратовской области раскритиковал Роспотребнадзор за недостаточные проверки в медучреждениях
Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко на заседании Координационного совета в правительстве области высказал претензии к работе Роспотребнадзора.
Он заметил, что в ряде медицинских учреждений не проводится тестирование работников на коронавирус, несмотря на имеющиеся предписания. Роспотребнадзор, по его словам, за этим не следит.
В качестве примеров он привел Саратовскую городскую станцию медицинской помощи и Хвалынскую районную больницу.
- Это ваш контроль, а вы проводите проверки малого и среднего бизнеса, — отметил он.
Глава Роспотребнадзора по Саратовской области Ольга Кожанова на это ответила, что, в первую очередь, проверялось соблюдение масочного и дезинфекционного режима, а также соблюдение ограничений.
- Мы учли, теперь все проверки будут согласовываться с прокуратурой, — заявила она.
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ИСТОЧНИК KP.RU