Прокурор Саратовской области раскритиковал Роспотребнадзор за недостаточные проверки в медучреждениях

2 Июнь 2020 2020-06-02T20:21:37+03:00

Он заявил, что там не тестируют сотрудников на коронавирус

Изменить размер текста: A A

Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко на заседании Координационного совета в правительстве области высказал претензии к работе Роспотребнадзора.

Он заметил, что в ряде медицинских учреждений не проводится тестирование работников на коронавирус, несмотря на имеющиеся предписания. Роспотребнадзор, по его словам, за этим не следит.

В качестве примеров он привел Саратовскую городскую станцию медицинской помощи и Хвалынскую районную больницу.

- Это ваш контроль, а вы проводите проверки малого и среднего бизнеса, — отметил он.

Глава Роспотребнадзора по Саратовской области Ольга Кожанова на это ответила, что, в первую очередь, проверялось соблюдение масочного и дезинфекционного режима, а также соблюдение ограничений.

- Мы учли, теперь все проверки будут согласовываться с прокуратурой, — заявила она.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU