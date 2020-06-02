У новой набережной Саратова поднимают затопленный на глубине 7 метров паровой буксир
В Саратове сегодня, 2 июня, со дна Волги около новой набережной поднимают затопленный паровой буксир.
- Его обнаружили на глубине в 7 метров в ходе строительства берегоукрепительных сооружений у верхнего мола. 41-метровый «Академик Чебышев» 1949 года постройки затонул в 1970-е годы, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора Саратовской области.
Чтобы поднять буксир, водолазы провели работы по расчистке, а из Волгограда прибыл крупнотоннажный кран. Работы осмотрел глава региона Валерий Радаев.
Предполагается, что в течение четырех дней буксир поднимут со дна.
Фото пресс-службы губернатора
- Мы строим новую набережную, здесь будет пляжная зона, поэтому важно, чтобы дно было расчищено, — подчеркнул глава региона.
Также Валерий Радаев затронул тему подъема старого затонувшего ледокола «Саратов» у моста, соединяющего облцентр с Энгельсом. Губернатор отметил, что задача осталась, несмотря на то, что пришлось столкнуться с техническими трудностями. Он поручил зампреду облправительства Роману Бусаргину проработать данный вопрос в технологическом плане со специалистами.
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ИСТОЧНИК KP.RU