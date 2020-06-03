В Саратовской области ожидается гроза и ливни
В Саратовской области сегодня днем, 3 июня, пройдут ливни и прогремит гроза.
- Погода будет облачной с прояснениями. Ветер восточного и юго-восточного направления будет дуть со скоростью 5–10 м/с. При грозе порывы составят 15–20 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.
Температура днем в области составит +22…+27 градусов, а в Левобережье местами до +32.
В Саратове утром и днем пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Столбик термометра в светлое время суток поднимется до отметок +28…+30 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU