В Саратовской области ожидается гроза и ливни

3 Июнь 2020 2020-06-02T14:09:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области сегодня днем, 3 июня, пройдут ливни и прогремит гроза.

- Погода будет облачной с прояснениями. Ветер восточного и юго-восточного направления будет дуть со скоростью 5–10 м/с. При грозе порывы составят 15–20 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Температура днем в области составит +22…+27 градусов, а в Левобережье местами до +32.

В Саратове утром и днем пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Столбик термометра в светлое время суток поднимется до отметок +28…+30 градусов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU