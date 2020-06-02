В Саратове пройдет Международная экологическая акция по очистке Волги
Саратов может стать участником Международной акции по очистке рек от пластика «River Cleanup World».
Как сообщает портал «Открытые НКО», акция пройдет 7 июня на всех континентах Земли.
В Саратове сбор объявлен на 10 часов утра по адресу: Большая Садовая, 1. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться. Жители города смогут помочь очистить от пластикового мусора берег Волги.
Организаторы акции напоминают о мерах безопасности во время коронавируса. Участникам необходимо быть в масках, перчатках, иметь при себе антисептик и соблюдать дистанцию.
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ИСТОЧНИК KP.RU