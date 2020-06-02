В Саратове пройдет Международная экологическая акция по очистке Волги

2 Июнь 2020 2020-06-02T08:24:02+03:00

Международная акция по очистке рек может пройти в Саратове. Фото предоставлено организаторами проекта

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Саратов может стать участником Международной акции по очистке рек от пластика «River Cleanup World».

Как сообщает портал «Открытые НКО», акция пройдет 7 июня на всех континентах Земли.

В Саратове сбор объявлен на 10 часов утра по адресу: Большая Садовая, 1. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться. Жители города смогут помочь очистить от пластикового мусора берег Волги.

Организаторы акции напоминают о мерах безопасности во время коронавируса. Участникам необходимо быть в масках, перчатках, иметь при себе антисептик и соблюдать дистанцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU