Сергей Наумов: ситуация на рынке труда развивается по оптимистичному сценарию
Ситуация на рынке труда в Саратовской области пока развивается по оптимистичному сценарию.
Об этом сообщил на заседании оперативного штаба при правительстве области зампред Сергей Наумов.
Он осторожно предположил, что тенденция сохранится и на июнь.
- Никакого обвала мы пока не наблюдаем. Все развивается достаточно плавно, по прогнозу министерства, — отметил он.
Председатель правительства Александр Стрелюхин поручил продолжать работу с банком вакансий, чтобы они были реально востребованы. Он напомнил, что на предприятиях нехватка рабочих рук, например, в сфере дорожного строительства, сельского хозяйства.
- Людей не хватает с одной стороны, а в другой стороны — люди стоят на рынке труда. Стоит задача — чтобы вакансии превратились в рабочие места, — сказал он.
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ИСТОЧНИК KP.RU