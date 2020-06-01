Сергей Наумов: ситуация на рынке труда развивается по оптимистичному сценарию

1 Июнь 2020 2020-06-01T20:25:38+03:00

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Ситуация на рынке труда в Саратовской области пока развивается по оптимистичному сценарию.

Об этом сообщил на заседании оперативного штаба при правительстве области зампред Сергей Наумов.

Он осторожно предположил, что тенденция сохранится и на июнь.

- Никакого обвала мы пока не наблюдаем. Все развивается достаточно плавно, по прогнозу министерства, — отметил он.

Председатель правительства Александр Стрелюхин поручил продолжать работу с банком вакансий, чтобы они были реально востребованы. Он напомнил, что на предприятиях нехватка рабочих рук, например, в сфере дорожного строительства, сельского хозяйства.

- Людей не хватает с одной стороны, а в другой стороны — люди стоят на рынке труда. Стоит задача — чтобы вакансии превратились в рабочие места, — сказал он.

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ИСТОЧНИК KP.RU