2020-06-01T20:10:36+03:00
Общество

В Саратов прилетели шесть граждан из Тайланда

Всего за сутки из-за границы вернулись 29 человек
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

За сутки в Саратовскую область прибыли 29 человек из-за границы.

Как сообщил на заседании оперативного штаба начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД области Алексей Зелепукин, больше всего — шесть человек — приехали из Тайланда.

Всего на контроле под карантином находятся 7 274 человек. За сутки один гражданин нарушил предписанный режим и был привлечен к ответственности.

Также составлены 156 протоколов за нарушение самоизоляции. В суде находится на рассмотрении административное дело в отношении должностного лица с рынка «Привоз».

По словам зампреда правительства Сергей Наумова, обсерватор работает, но сейчас там проживает 1-2 человека. Большинство возвращающихся из других регионов уже обследованы во время вылета и прилета и находятся на самоизоляции дома.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сергей Наумов: ситуация на рынке труда развивается по оптимистичному сценарию
Что строят в Саратове на площади перед цирком, на смотровой площадке у аэропорта и перед ДК Россия: Мэрия города провела объезд
Сотрудники закрытых на карантин интернатов Саратовской области получили 108 млн рублей
В Саратов прилетели шесть граждан из Тайланда
В июле саратовцев ждет дополнительный выходной среди недели
Роспотребнадзор призвал власти Саратова начать подготовку пляжей
Родственники умерших от коронавируса в Саратовской области будут получать пособия от государства
Александр Стрелюхин о запрете посещений кладбищ: Скоро Троица, давайте посмотрим, что можно сделать
Многодетные семьи и неимущих пенсионеров в Саратове пообещали снабдить бесплатными масками
Двое детей пострадали в ДТП в Балаково
Водителя в Балашове раздавило погрузчиком
В Саратовской области во вторник прогремят грозы и пройдут ливни
ООО «КВС»: Начисленные ранее пени могут быть отменены
Облдеп Андрей Воробьев передал подарки воспитанникам центра «Надежда»
Олег Костин: Я еще не видел такого финансирования на оснащение поликлиник