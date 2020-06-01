В Саратов прилетели шесть граждан из Тайланда

1 Июнь 2020 2020-06-01T20:10:36+03:00

Всего за сутки из-за границы вернулись 29 человек

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За сутки в Саратовскую область прибыли 29 человек из-за границы.

Как сообщил на заседании оперативного штаба начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД области Алексей Зелепукин, больше всего — шесть человек — приехали из Тайланда.

Всего на контроле под карантином находятся 7 274 человек. За сутки один гражданин нарушил предписанный режим и был привлечен к ответственности.

Также составлены 156 протоколов за нарушение самоизоляции. В суде находится на рассмотрении административное дело в отношении должностного лица с рынка «Привоз».

По словам зампреда правительства Сергей Наумова, обсерватор работает, но сейчас там проживает 1-2 человека. Большинство возвращающихся из других регионов уже обследованы во время вылета и прилета и находятся на самоизоляции дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU