В Саратовской области во вторник прогремят грозы и пройдут ливни

1 Июнь 2020 2020-06-01T16:54:13+03:00

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В Саратовской области завтра, 2 июня, ожидается ухудшение погоды.

Региональное ГУ МЧС предупреждает саратовцев, что сегодня вечером, 1 июня, а также ночью и днем 2 июня прогнозируются ливни, грозы, а также сильный ветер до 15–20 м/с.

Также до 3 июня в Левобережье Саратовской области сохранится 4 класс горимости — высокая пожарная опасность.

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ИСТОЧНИК KP.RU