В Саратовской области во вторник прогремят грозы и пройдут ливни
Погода начнет ухудшаться с сегодняшнего вечера
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В Саратовской области завтра, 2 июня, ожидается ухудшение погоды.
Региональное ГУ МЧС предупреждает саратовцев, что сегодня вечером, 1 июня, а также ночью и днем 2 июня прогнозируются ливни, грозы, а также сильный ветер до 15–20 м/с.
Также до 3 июня в Левобережье Саратовской области сохранится 4 класс горимости — высокая пожарная опасность.
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ИСТОЧНИК KP.RU