Олег Костин: Я еще не видел такого финансирования на оснащение поликлиник

1 Июнь 2020 2020-06-01T16:46:39+03:00

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- Все нацпроекты будут исполнены в этом году и по нормальным ценам, — заявил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин на пресс-конференции в правительстве региона 1 июня, которая была посвящена, в частности, реализации нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Он привел пример с закупкой модульных фельдшерско-акушерских пунктов, когда на их установке Минздрав сэкономил 50 млн рублей и за счет этой экономии закупит дополнительно еще четыре таких ФАПа.

- По другим крупным проектам надеемся также получить дополнительную экономию в ходе конкурсных закупок и используем ее на нацпроекты, — отметил министр.

Костин признал, что по ряду показателей выполнения нацпроекта «Здравоохранение» в регионе есть отставание.

- Мы постараемся достичь всех целевых показателей по установке и запуску оборудования. Как раз от этого и зависит выполнение объемов и требуемых показателей по анализу.

В этом году — восемь компьютерных томографов, раньше один в полгода — дай Бог, — заявил Олег Костин.

По словам министра, необходимо не только открыть отделение, но и укомплектовать его.

- Это сотни миллионов. Я такого не видел объема — 1,7 млрд на оснащение поликлиник, МРТ привозят в 17-ю поликлинику. Его даже не было в крупных больницах. Все это, чтобы выявить заболевания на ранних стадиях и выйти на те показатели, которые обозначены по итогам выполнения нацпроектов, — сказал Олег Костин.

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ИСТОЧНИК KP.RU