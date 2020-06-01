Около села Широкое в Саратовской области девушка погибла во врезавшейся в столб иномарке

1 Июнь 2020 2020-06-01T15:57:59+03:00

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Сегодня днем, 1 июня, в Саратовской области произошла смертельная авария.

- В 15:30 на 603-м км автодороги Нижний Новгород — Саратов, у села Широкое, 30-летний водитель Datsun врезался в столб, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.

В ДТП погибла 25-летняя пассажирка. Шофера госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU