Около села Широкое в Саратовской области девушка погибла во врезавшейся в столб иномарке
Водителя госпитализировали
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Сегодня днем, 1 июня, в Саратовской области произошла смертельная авария.
- В 15:30 на 603-м км автодороги Нижний Новгород — Саратов, у села Широкое, 30-летний водитель Datsun врезался в столб, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.
В ДТП погибла 25-летняя пассажирка. Шофера госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU