Под Саратовом корова застряла рогами в дереве
Животное освободил прохожий
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Сегодня, 1 июня, в группе в соцсети Viber «Александровское МО» местный житель рассказал о корове, которая застряла рогами в дереве на Перспективной улице в поселке Тепличный.
В доказательство своих слов мужчина опубликовал фотографию.
Он уточнил, что освободил несчастную мужчина, после чего корова ушла.
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ИСТОЧНИК KP.RU