Под Саратовом корова застряла рогами в дереве

1 Июнь 2020 2020-06-01T15:39:19+03:00

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Сегодня, 1 июня, в группе в соцсети Viber «Александровское МО» местный житель рассказал о корове, которая застряла рогами в дереве на Перспективной улице в поселке Тепличный.

В доказательство своих слов мужчина опубликовал фотографию.

Он уточнил, что освободил несчастную мужчина, после чего корова ушла.

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ИСТОЧНИК KP.RU