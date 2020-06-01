2020-06-01T15:33:33+03:00
Происшествия

В Энгельсе 33 водителя маршруток привлечены за нарушения

Рейд проходил 10 дней
Дарья Вострикова
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В Энгельсе с 20 по 30 мая прошел рейд «Автобус-2020».

Как рассказали «КП-Саратов» в энгельсской ГИБДД, проверяли техническое состояние транспорта и наличие информации в салонах, а также нужных документов у водителей.

К ответственности были привлечены 33 человека: 19 за неисправности в транспорте, с которыми запрещено выходить на линию, пятеро человек не захотели пристегиваться. У одной маршрутки был нечитаемый номер, трое не выполнили обязанностей по страхованию гражданской ответственности.

За запуск на улицы транспорта с неисправностями ответили 18 должностных лиц.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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