Саратовским журналистам решили делать тесты на коронавирус

1 Июнь 2020 2020-06-01T15:10:21+03:00

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Саратовским журналистам предложено сделать тесты на коронавирус.

Как сообщила на пресс-конференции зампред правительства Ирина Седова, такое решение было принято после обсуждения с министром здравоохранения Олегом Костиным.

- С Олегом Николаевичем (Костиным — прим. ред) общались и возникла идея. Сегодня День защиты детей, мы детьми остаемся и всегда хочется получить подарки. Мы приняли такое решение. Каждый день работаете с нами, на всех выездах. Кто желает пройти тестирование — мы должны вас всех протестировать, — отметила Ирина Седова.

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ИСТОЧНИК KP.RU