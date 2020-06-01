Начат набор учеников в предуниверсарий Саратова

1 Июнь 2020 2020-06-01T14:45:38+03:00

Фото со страницы volodin.saratov в соцсети Instagram

Изменить размер текста: A A

С 1 июня в предуниверсарий «Лицей-интернат 64» начат набор учеников и преподавателей.

В группе volodin.saratov сторонники председателя Государственной думы Вячеслава Володина опубликовали пост об особенностях приема.

Обучение в предуниверсарии будет проходить по направлениям: медицина, биотехнологии, программирование, робототехника, культура.

На прием в лицей-интернат могут рассчитывать ученики 8-10 классов из категорий: дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, из многодетных, малообеспеченных или неполных семей, а также дети педагогических работников. Для этого они должны показать успехи на предыдущем месте обучения.

Собеседования с кандидатами начнутся с 1 июля.

Фото со страницы volodin.saratov в соцсети Instagram

Кроме того, принимаются резюме от преподавателей, которые желают работать в предуниверсарии.

Напомним, учебное заведение строилось при поддержке Вячеслава Володина. Сейчас он является его попечителем. Обучаться в предуниверсарии смогут 400 детей. Кроме того, предусмотрено общежитие на 125 человек.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU