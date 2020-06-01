В Ртищеве мужчина изнасиловал 75-летнюю женщину, избил, ограбил и пытался сжечь

1 Июнь 2020 2020-06-01T16:03:33+03:00

Подозреваемый был задержан в скором времени. Фото СУ СКР по Саратовской области

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В Ртищеве Саратовской области 39-летнего ранее судимого мужчину обвиняют в разбое и изнасиловании.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, возбуждено два уголовных дела.

Следствие считает, что около половины седьмого вечера 28 мая он пришел к 78-летней жительнице частного дома в Ртищеве. Мужчина постучал в дверь и представился сотрудником коммунальной службы, которому надо проверить счетчики

Когда женщина открыла, злоумышленник толкнул ее внутрь и изнасиловал. После этого, угрожая ее же ножом, взятым с кухни, потребовал отдать деньги. Получив от потерпевшей 450 рублей, он пришел в ярость и ударил ее ножом в шею, подбородок и туловище. А также избил по голове различными предметами. После он попытался задушить пенсионерку.

Мужчина был взят под стражу. Фото СУ СКР по Саратовской области

Женщина отдала грабителю еще 3 тыс. рублей, но и этого ему показалось мало. Он принялся обыскивать шкафы, но не нашел там ценностей.

Мужчина забрал у потерпевшей телефон, ключи от дома, поджег занавеску, кровать и запер пожилую женщину в помещении. По пути он украл из двора металлическую флягу.

Пенсионерка пришла в чувство, сумела выбраться из дома и побежала к соседям, которые вызвали скорую помощь.

В кратчайшие сроки удалось установить личность подозреваемого. Он был задержан и арестован. Сейчас ему предъявлено обвинение в изнасиловании и разбое, но в деле могут появиться и другие статьи УК.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/782476" frameborder="0"></iframe> Следственные действия с обвиняемым в изнасиловании и разбое.

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ИСТОЧНИК KP.RU