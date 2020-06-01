В Ртищеве мужчина изнасиловал 75-летнюю женщину, избил, ограбил и пытался сжечь
В Ртищеве Саратовской области 39-летнего ранее судимого мужчину обвиняют в разбое и изнасиловании.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, возбуждено два уголовных дела.
Следствие считает, что около половины седьмого вечера 28 мая он пришел к 78-летней жительнице частного дома в Ртищеве. Мужчина постучал в дверь и представился сотрудником коммунальной службы, которому надо проверить счетчики
Когда женщина открыла, злоумышленник толкнул ее внутрь и изнасиловал. После этого, угрожая ее же ножом, взятым с кухни, потребовал отдать деньги. Получив от потерпевшей 450 рублей, он пришел в ярость и ударил ее ножом в шею, подбородок и туловище. А также избил по голове различными предметами. После он попытался задушить пенсионерку.
Мужчина был взят под стражу. Фото СУ СКР по Саратовской области
Женщина отдала грабителю еще 3 тыс. рублей, но и этого ему показалось мало. Он принялся обыскивать шкафы, но не нашел там ценностей.
Мужчина забрал у потерпевшей телефон, ключи от дома, поджег занавеску, кровать и запер пожилую женщину в помещении. По пути он украл из двора металлическую флягу.
Пенсионерка пришла в чувство, сумела выбраться из дома и побежала к соседям, которые вызвали скорую помощь.
В кратчайшие сроки удалось установить личность подозреваемого. Он был задержан и арестован. Сейчас ему предъявлено обвинение в изнасиловании и разбое, но в деле могут появиться и другие статьи УК.
Следственные действия с обвиняемым в изнасиловании и разбое.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU