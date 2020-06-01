2020-06-01T16:03:33+03:00
Происшествия

В Ртищеве мужчина изнасиловал 75-летнюю женщину, избил, ограбил и пытался сжечь

Добычей грабителя стали телефон, 3 тыс. рублей и металлическая фляга [видео]
Екатерина Семенова
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Подозреваемый был задержан в скором времени. Фото СУ СКР по Саратовской областиПодозреваемый был задержан в скором времени. Фото СУ СКР по Саратовской области
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В Ртищеве Саратовской области 39-летнего ранее судимого мужчину обвиняют в разбое и изнасиловании.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, возбуждено два уголовных дела.

Следствие считает, что около половины седьмого вечера 28 мая он пришел к 78-летней жительнице частного дома в Ртищеве. Мужчина постучал в дверь и представился сотрудником коммунальной службы, которому надо проверить счетчики

Когда женщина открыла, злоумышленник толкнул ее внутрь и изнасиловал. После этого, угрожая ее же ножом, взятым с кухни, потребовал отдать деньги. Получив от потерпевшей 450 рублей, он пришел в ярость и ударил ее ножом в шею, подбородок и туловище. А также избил по голове различными предметами. После он попытался задушить пенсионерку.

Мужчина был взят под стражу. Фото СУ СКР по Саратовской области

Мужчина был взят под стражу. Фото СУ СКР по Саратовской области

Женщина отдала грабителю еще 3 тыс. рублей, но и этого ему показалось мало. Он принялся обыскивать шкафы, но не нашел там ценностей.

Мужчина забрал у потерпевшей телефон, ключи от дома, поджег занавеску, кровать и запер пожилую женщину в помещении. По пути он украл из двора металлическую флягу.

Пенсионерка пришла в чувство, сумела выбраться из дома и побежала к соседям, которые вызвали скорую помощь.

В кратчайшие сроки удалось установить личность подозреваемого. Он был задержан и арестован. Сейчас ему предъявлено обвинение в изнасиловании и разбое, но в деле могут появиться и другие статьи УК.

Следственные действия с обвиняемым в изнасиловании и разбое.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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