Жительница Аткарска украла у спящего мужчины 10 тыс. рублей

1 Июнь 2020 2020-06-01T14:18:59+03:00

Женщина пришла в его дом для уборки

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Суд признал 50-летнюю жительницу Аткарска виновной в краже.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, вечером 4 апреля гражданка убиралась в доме у мужчины. Пока тот спал, она вытащила из кармана его брюк 10 тыс. рублей и положила себе в карман. После этого женщина ушла.

Теперь ей придется провести 200 часов на обязательных работах.

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ИСТОЧНИК KP.RU