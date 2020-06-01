Жительница Аткарска украла у спящего мужчины 10 тыс. рублей
Суд признал 50-летнюю жительницу Аткарска виновной в краже.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, вечером 4 апреля гражданка убиралась в доме у мужчины. Пока тот спал, она вытащила из кармана его брюк 10 тыс. рублей и положила себе в карман. После этого женщина ушла.
Теперь ей придется провести 200 часов на обязательных работах.
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ИСТОЧНИК KP.RU