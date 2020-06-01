В Саратове сотрудника колонии заподозрили в получении взяток от осужденных
В Саратове сотрудника колонии заподозрили в получении взятки.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, преступление было совершено в колонии №10.
Следствие считает, что 15 сентября прошлого года сотрудник дежурной части колонии получил от осужденного 10 тыс. рублей. Деньги были перечислены на банковскую карту, а взамен он принес два телефона, SIM-карты, батареи и зарядные устройства.
Также утром 17 апреля 2020 года сотрудник колонии получил от знакомой того же осужденного еще 10 тыс. рублей. И ночью 19 апреля попытался принести четыре телефона и комплектующие к ним. Однако его задержали сотрудники отдела собственной безопасности УФСИН.
Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU