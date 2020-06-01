В Саратове двое пассажиров пострадали при столкновении Hyundai и маршрутки №33

1 Июнь 2020 2020-06-01T14:56:57+03:00

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Сегодня, 1 июня, по предварительным данным, в 13:30 напротив дома №26 на Московской улице столкнулся Hyundai Getz под управлением 61-летнего мужчины и маршрутка №33, за рулем которой был 50-летний водитель.

Фото городской ГИБДД

Как рассказали «КП-Саратов» в городской ГИБДД, в результате столкновения пострадали две пассажирки общественного транспорта в возрасте 28 и 34 лет.

Их госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU