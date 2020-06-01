В Саратове двое пассажиров пострадали при столкновении Hyundai и маршрутки №33
Сегодня, 1 июня, по предварительным данным, в 13:30 напротив дома №26 на Московской улице столкнулся Hyundai Getz под управлением 61-летнего мужчины и маршрутка №33, за рулем которой был 50-летний водитель.
Фото городской ГИБДД
Как рассказали «КП-Саратов» в городской ГИБДД, в результате столкновения пострадали две пассажирки общественного транспорта в возрасте 28 и 34 лет.
Их госпитализировали.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU