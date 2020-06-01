2020-06-01T14:42:22+03:00
Происшествия

Саратовец отработает нежелание выплачивать штраф в 200 тыс. рублей

Мужчина не хотел добровольно отдавать деньги
Дарья Вострикова
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Саратовец отправится на исправительные работы за нежелание выплачивать уголовный штраф.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, мужчину осудили по статье 264 УК РФ, наказанием послужили 200 тыс. рублей.

Однако отдавать деньги добровольно он не захотел, даже после предупреждения об ответственности.

Теперь согласно решению суда ему придется провести 200 часов на обязательных работах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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